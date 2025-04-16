即將復出！「世一」仙拿搵強手陪練谷狀態

意大利網球「世一」仙拿，2月與世界反興奮劑機構（WADA）達成和解協議，需停賽3個月，並於4月13日前不得與職業球手對打，仙拿日前已邀請曾在2021年殺入溫網決賽的同胞貝納天尼練習，力圖在5月正式復出後，立即進入狀態。

仙拿去年3月兩度被驗出對禁藥Clostobol呈陽性，雖然仙拿成功證明，他的醫生與他手上的割傷時使用藥物有交叉感染，但WADA決定上訴，最終仙拿與WADA達成和解協議，需停賽3個月，到5月4日才能參賽，4月13前亦不能與任何職業球手對打。

直到剛過去的周日（13日），艾卡華斯贏得蒙地卡羅大師賽冠軍，力逼「世一」寶座，碰巧仙拿當日起，可以與職業球手對打練習，最終仙拿成功邀請2021年溫網亞軍得主貝納天尼，組成練習拍檔，為5月復出做好準備。

仙拿早前亦剖白接受停賽後的心情，表示從事件中獲益良多：「被罰停賽期間真的十分難受，幸好身邊的人給予動力讓我撐下去，我都從事件中更加了解自己，現在只想專注地打網球。」貝納天尼亦對仙拿的為人讚不絕口：「仙拿的擊球很有威脅，甚少出現失誤，他同時是1名非常謙虛的球手，即使他去年贏得年終賽冠軍，但處事如以往般彬彬有禮，對團隊抱有極大尊重。」