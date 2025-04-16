【歐聯】主場夠惡睇定食　國米恃勢凌「仁」

今晚歐聯8強次回合，國際米蘭主場迎戰拜仁慕尼黑。國米首回合作客安聯球場領先2比1，回師聖西路球場出擊，掌握晉級主動權，進可攻退可守，加上「藍黑兵團」主場威力十足，近5場歐聯主場全勝，平手盤坐和望贏。（Now 638周四凌晨3時直播）

本來國米近年對賽都畀拜仁食住，但首回合佢哋尾段絕殺擊敗拜仁，將局面徹底扭轉。原來呢場勝仗，係國米自2009至2010年歐聯奪冠後，首次喺歐聯5連勝，認真吉兆，加上佢哋主場作戰踢高一皮波，今晚獲睇好亦好合理。

預計國米今場沿用首回合正選人腳，上場首開紀錄嘅拿達路馬天尼斯，拍住交出助攻嘅馬古斯杜林踢雙箭頭，中場由查漢奴古領軍，上場攻入絕殺球嘅大衞法迪斯繼續做後備奇兵。睇番國米喺歐聯主場長達兩年半共14場未輸過，戰績為12勝2和，對上一次歐聯主場輸波要數到2022年9月，正正係以0比2不敵拜仁，所以今場更加唔會鬆懈。

拜仁首回合失利，目前形勢自然不妙，為收復前失必須搶攻，可惜佢哋有多名主力受傷，包括進攻嘅穆斯亞拿、艾方素戴維斯，後防烏柏美卡奴、伊藤洋輝同門將紐亞都唔出得，陣容厚度嚴重不足，只能以有限人腳博翻身，而且主帥高柏尼歐聯領軍經驗尚淺，令戰況更加艱難，想反勝殺入4強恐怕難以如願，造訪米蘭隨時再輸多場出局，平手盤一於撐主隊。

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