賽馬會菁英盃 「綠戰士」強戰「黃黑軍團」
2025年04月16日 19:01
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旺角大球場周三（16日）上演第2場「賽馬會菁英盃」4強，由A組首名大埔硬撼B組次名理文。「綠戰士」作出大幅度輪換，新加盟的伊達里奧擔正，聯同奇雲巴迪和李樂謙攻堅，謝臣及奇雲莫雷拉鎮守中路，盧卡斯、陳肇鈞、加比爾及帕特華維迪先列後備；理文方面，3名出任正選的U22球員為潘尚希、周子謙及羅焯熙，胡晉銘、黃威和保利臣組成中場鐵三角，協助安尼亞攻堅。
大埔正選：
94 謝家榮［GK］［C］
3 宋紘毅
4 馮冠鳴
9 伊達里奧
10 奇雲巴迪
12 謝臣
17 郭縉諾
23 李樂謙
27 奇雲莫雷拉
80 鍾偉強
99 鄭子森
理文正選：
25 潘尚希［GK］
2 周子謙
4 立花稜也
6 胡晉銘
7 保利臣
8 艾華頓
9 安尼亞
10 黃威 ［C］
12 羅焯熙
23 泰法蘇尼
55 余煒廉
大埔後備：
25 雲天樂［GK］
2 楊學敏
11 盧卡斯
15 杜國榆
16 陳肇鈞
19 林樂賢
20 帕特華維迪
21 張志昊
22 宏愷志
28 徐朗
33 加比爾
87 尼高拉斯
理文後備：
28 陳嘉豪［GK］
5 杜度
11 鄭兆均
13 李毅凱
17 張憙延
18 鄧筵霑
19 金旻奎
20 保連奴
22 詹皓臻
26 黃俊皓
31 翁煦濤
91 羅沙
「賽馬會菁英盃」另一場4強大戰，周三（16日）續在旺角大球場爆發，由大埔火併理文，勝者會在5月1日上演的決賽鬥冠忠南區。雙方今季各項賽事3度交手，「綠戰士」全部獲勝，不過「黃黑軍團」近況回勇，預計會是一場龍爭虎鬥。（周三晚上8時開賽）
大埔在A組錄得3勝1和，以小組首名晉級4強。球隊目前要3線作戰，加上剛在聯賽激鬥完東方，但右閘李家豪認為問題不大：「8日3戰對球員體力實有影響，但我哋U22嘅球員都多，應該都夠輪換，係可能有幾個主力要繼續踢，但教練會好好安排嘅，大家唔使擔心。」值得一提，中場馮冠鳴今場刑滿復出。
「綠戰士」今季面對理文戰績佔優，包括3月底曾在聯賽大炒對手7比3，但「家豪」卻預計今場戰況未必會再一面倒：「當然早前大比數贏過，我哋一定會有信心啲。但始終『菁英盃』同聯賽唔同，要出幾個U22球員；另外理文球員個人能力高，加埋上場大炒傑志，見到佢哋球員精神明顯好番好多。」
今季3鬥大埔未嘗一勝，暫代主教練朱兆基強調是役必嚴陣以待，並會嘗試改變踢法迎戰：「今季試過幾次早段失波，教練團都分析咗好多片，睇吓點喺個中場線部署上做好啲，嘗試縮後啲去踢，近兩場都見到效果幾好。」同時他又特別提醒球員，要留意對手突擊：「大埔今年嘅攻力好強，組織上有唔同配搭變化，所以中後場會以穩守為主，保持高度集中。」
上仗於主場以4比0大勝傑志兼取得聯賽兩連勝，中場鄧筵霑指球隊士氣進一步推高，有信心今場與大埔鬥到底：「依家球隊團結融洽，踢到準決賽心理質素係最重要，邊隊夠穩定、冷靜就會發揮得較好。希望今場可以放開嚟踢，我哋體能同心態已經準備就緒。」陣容方面，隊長顏樂楓右腳腓骨骨折，需要養傷最少三個月，宣告提早收咧。