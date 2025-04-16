賽馬會菁英盃　理文12碼挫大埔闖決賽

旺角大球場周三（16日）上演第2場「賽馬會菁英盃」4強，由A組首名大埔硬撼B組次名理文。雙方法定時間兼加時，激戰120分鐘踢成1比1平手，最終理文經互射12碼贏4比2，總比數贏5比3，殺入決賽，將與冠忠南區爭冠。

「綠戰士」作出大幅度輪換，新加盟的伊達里奧擔正，聯同奇雲巴迪和李樂謙攻堅，謝臣及奇雲莫雷拉鎮守中路，盧卡斯、陳肇鈞、加比爾及帕特華維迪先列後備；理文方面，3名出任正選的U22球員為潘尚希、周子謙及羅焯熙 ，胡晉銘、黃威和保利臣組成中場鐵三角，協助安尼亞攻堅。

開賽僅6分鐘，大埔慘食詐胡，奇雲莫雷拉接應李樂謙罰球門前撞入，但這名哥倫比亞籍外援越位在先，入球無效。7分鐘後，理文黃金機會，謝家榮傳失，胡晉銘殺入禁區勁射高出。25分鐘，立花稜也傳中，艾華頓混戰中起腳，被謝家榮救出，兩隊半場踢成0比0。

「黃黑軍團」換邊後繼續採取主動，52分鐘，艾華頓右路推大位施射，被謝家榮沒收，6分鐘後，泰法蘇尼回傳失誤，奇雲巴迪單刀射斜。66分鐘，安尼亞橫傳，艾華頓勁射，未能攻破謝家榮十指關。1分鐘，雙方開始撳女，大埔調入加比爾和帕特華維迪，理文則換入羅沙，加強攻力，並於82分鐘見效，羅沙禁區內被奇雲莫雷拉剷跌博得12碼，安尼亞操刀，謝家榮撲到照入，眼看理文晉級之際，下半場補時階段，伊達里奧傳中，奇雲莫雷拉12碼點附近抽射，為大埔追成1比1平手，要加時再戰。

「綠戰士」加時上半場收到壞消息，後備入替的陳肇鈞傷出，由林樂賢入替，103分鐘，立花稜也中路推大位勁射高出。「黃黑軍團」加時下半場換入保運奴及鄧筵霑，加強攻力，112分鐘，泰法蘇尼接應艾華頓罰球，頭槌攻門被謝家榮接實，7分鐘後，李樂謙傳入禁區，盧卡斯頭槌高出，加時下半場補時階段，帕特華維迪罰球中楣，結果雙方法定時間踢成1比1平手，要互射12碼分勝負。理文頭4輪全中，反觀大埔就有伊達里奧及奇雲莫雷拉宴客，最終理文12碼贏4比2，總比數贏5比3晉級決賽。