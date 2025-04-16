阿仙奴「狂牛化」　夏天瞄準4大西班牙球星

阿仙奴今季衝擊英超失敗，夏天計劃大事擴軍捲土重來，據報新總監貝達已有收購名單腹稿，當中包括4名西班牙當紅球星，似乎有意將阿仙奴「狂牛化」。

消息指阿仙奴有意增添前鋒、翼鋒、中堅、中場同門將5個位置，其中翼鋒人選鎖定畢爾包嘅尼高拉斯威廉斯，呢位西班牙國腳合約有5,800萬歐元贖身條款，阿仙奴領隊阿迪達對佢情有獨鍾，上年亦曾提出斟介，但尼高拉斯威廉斯就屬意留多1季，今夏好大機會轉會挑戰自己。

另一西班牙國腳蘇比文迪，據報已同阿仙奴達成協議，呢位皇家蘇斯達中場轉會費為6,000萬歐元，《The Athletic》透露阿仙奴嘅斟介已經「七七八八」，預計佢加盟會取代約滿嘅湯馬士柏迪同佐真奴費路。

除此之外，阿仙奴準備動用2,000萬歐元，收購23歲愛斯賓奴門將祖安加西亞，希望佢作為大衞拉耶嘅副車，呢位前西班牙U21國腳今季表現突出，被睇好有力挑戰大衞拉耶正選位置。最後中堅位置，阿仙奴對般尼茅夫「人氣王」甸恩胡積臣亦有興趣，但要先賣走積及基奧柯先有空間操作。