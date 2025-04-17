阿仙奴再贏皇馬　歐聯4強全誕生

周四(17日)凌晨歐聯8強次回合大戰，阿仙奴作客以2比1再次擊敗上屆冠軍皇家馬德里，兩回合合計大勝5比1，打入4強，並成為史上第一支首兩次造訪巴拿貝球場，都贏波而回嘅球隊，展現奪冠霸氣。

皇馬首回合輸0比3，今仗返回主場一開波就搶攻，基利安麥巴比曾經將皮球送入網，但因為越位被判無效。轉個頭，皇馬後防出事，中堅魯爾阿辛斯奧防守角球時，拉跌米基爾馬連奴，球證睇完VAR後吹罰12碼，但阿仙奴翼鋒布卡約沙卡主射，冇角度又冇力度，被門將泰拔高圖爾斯撲出，雙方上半場互交白卷。

換邊後，兩隊攻勢比較入肉，戰至65分鐘，布卡約沙卡將功補過，接應米基爾馬連奴直傳，無人管之下射入打開紀錄。不過，2分鐘之後，兵工廠防線犯錯，雲尼斯奧斯祖利亞搶走威廉沙列巴腳下球，勁射入網扳平。

「銀河艦隊」趁機大反擊，但攻門都失之交臂，更於補時被阿仙奴打反擊，加比爾馬天尼利單刀射入成2比1。阿仙奴繼2007/08年球季踢走AC米蘭後，第2次淘汰衞冕球隊，將於4強對巴黎聖日耳門。

至於另1場歐聯8強次回合，國際米蘭主場同拜仁慕尼黑打和2比2，國米兩回合合計贏4比3，繼2023年後再次晉級4強，將會遇上巴塞隆拿。

歐聯4強對賽形勢

阿仙奴 Vs 巴黎聖日耳門

國際米蘭 Vs 巴塞隆拿

註：首回合30/4凌晨舉行，次回合7/5凌晨舉行。