Panasonic籃球賽　聖若瑟注入新血爭口氣

聖若瑟書院去年殺入「Panasonic學界籃球邀請賽」決賽，隨着鄧力嘉、張嘉謙和許浩翔等多名主力畢業後，球隊經歷「大換血」，接任隊長一職的杜晰哲誓言：「今屆學界賽成績不如預期，目標在今次賽事捲土重來，打出態度力拚到底，證明聖若瑟依然是一支十分有競爭力的球隊！」

港九區D1學界賽不敵漢華中學未能打入前6，錯失精英賽資格，杜晰哲表示球隊在今個學年十分艱辛：「自從擔任戰術中心的師兄們畢業後，我們變成一支全新的球隊，但人手短缺、加上大部分球員缺乏大賽經驗，對於隊內所有人來說都是一個新挑戰。」因此「阿杜」對自己更有要求：「不單只球隊要重新磨合，我也要學習如何由角色球員，變成能為球隊挺身而出的主力領袖。」雖然與精英賽擦身而過，但杜晰哲相信每一位隊友於學界賽已收穫了許多寶貴經驗，得以成長。

師弟加入人手充裕

聖若瑟今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」再遇漢華爭出線，「阿杜」直言會盡全力報一敗之仇「爭番啖氣」：「落敗後大家都甚不甘心，如今又與漢華同組，將是不相上下的對戰，我們都十分期待！」他補充道：「今次比賽我們有B Grade師弟加入，球員調動方面比起當時僅8人充裕許多，相信屆時實力亦會大大提升，希望我們能出線4強！」

聖若瑟男籃

教練：趙蕸雄

隊員：杜晰哲、許 瀛、陳偉之、黃朗君、施建宏、劉炫志、陳志源、陳世熙、陳子傑、黃永諾、梁 皓、張峻晞、陳子喬、趙梓舜、林子揚、方贊凱

本學年成績：學界港九區D1 8強

Panasonic學界籃球邀請賽2025

日期: 5月15日至18日

地點: 灣仔修頓場館

參賽隊伍數目: 12隊（中學男子組）及12隊（中學女子組）

賽制：

男女子初賽各分4組打單循環，每組首名出線；4強以淘汰賽決出兩支決賽隊伍爭標。

上屆冠軍: 英華書院（男子組）、協恩中學（女子組）

隊際獎項：冠軍、亞軍、雙季軍

個人獎項：最有價值球員、得分王、三分王

註: 門票安排將容後公布