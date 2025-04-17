拿路達破紀錄連續5場歐聯入波　卡尼又中「無冠魔咒」？

拿達路馬天尼斯(中)今屆歐聯有8球進帳。(Getty Images)

周四(17日)凌晨另1場歐聯8強次回合，國際米蘭主場出擊，雖然被拜仁慕尼黑逼和2比2，但兩回合合計仍然贏4比3打入4強。拿達路馬天尼斯今仗又入1球，成為國際米蘭史上首位連續5次歐聯上陣都有波入嘅球員。反觀，拜仁慕尼黑前鋒哈利卡尼即使入波，但黯然出局，似乎仲未能擺脫「無冠魔咒」。

拜仁慕尼黑首回合輸1比2，今仗積極反撲，並於52分鐘由哈利卡尼射入打開紀錄，重燃晉級希望。不過，呢支德甲勁旅只係開心咗6分鐘，就被國米前鋒拿達路馬天尼斯射入扳平，呢位阿根廷國腳今屆歐聯有8球進帳。

僅過3分鐘，倒戈嘅後衞班捷文柏華特冇面畀，頂入角球為國米反超前2比1，雖然拜仁慕尼黑憑中堅艾歷迪亞窄角球頂入扳平2比2，但結終無法再增添紀錄，8強止步。

哈利卡尼由上季開始，各項賽事總共創造101個入波，包括射入79球，兩項數據都係歐洲5大聯賽球隊球員之中最多，但職業生涯仍然同冠軍無緣，呢位31歲英格蘭國腳想今季打破錦標荒，惟有靠德甲，拜仁現時排聯賽榜首領先第2位利華古遜6分。至於意甲榜首國際米蘭今季已打入歐聯及意大利盃4強，有望成為「三冠王」。