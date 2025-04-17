英華女籃Panasonic捲土重來　向目標奮力邁進

英華女學校今屆於港九區D1決賽打出令人驚喜的表現，最終擊敗傳統勁旅協恩，首嘗冠軍滋味，獲勝一刻全隊上下以至現場球迷皆欣喜若狂。

英華女籃的隊員們憑藉着出色的溝通能力，不僅全面展現了個人技巧，還充分體現了團隊之間的默契與合作。當中有賴隊員們互相包容，共同為同一目標努力邁進，這信念正是她們最強大的優勢，可惜在今年2月中精英賽8強中，英華女籃憾負精英賽常客中華基督教青年會中學，未能延續挑戰學界霸主協恩的傳奇。

延續氣勢盡展所長

今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」抽入X組的英華女籃，同組對手有漢華中學及拔萃女書院，英華女籃要爭取一席晉級資格並不容易，而且一旦出線將有機會於準決賽與協恩交鋒，英華女籃已下定背水一戰的決心，劍指4強。

司職控球後衛的胡曉琳（琳琳）在學界港九區D1決賽下半場獨得12分，成為球隊獲勝的關鍵之一，表現相當出色。作為隊長的胡曉琳就期望球隊延續D1的氣勢，每個人都能展現最好的自我，力爭上游：「我們一定要保持氣勢，努力堅持，搏盡無悔。眾志成城，集英華女籃全隊之氣，目標指日可待。」

英華女籃

教練：王晶

隊員：何靖彥、陳凱瑩、胡曉琳、吳蔓莎、譚凱遙、梁格怡、鄭芷彤、甄 悅、馬敏桉、王亮之、陳沛喬、李宜霖、梁樂晴、何諾芊

本學年成績：學界港九區D1冠軍、精英賽8強

Panasonic學界籃球邀請賽2025

日期: 5月15日至18日

地點: 灣仔修頓場館

參賽隊伍數目: 12隊（中學男子組）及12隊（中學女子組）

賽制：

男女子初賽各分4組打單循環，每組首名出線；4強以淘汰賽決出兩支決賽隊伍爭標。

上屆冠軍: 英華書院（男子組）、協恩中學（女子組）

隊際獎項：冠軍、亞軍、雙季軍

個人獎項：最有價值球員、得分王、三分王

註: 門票安排將容後公布