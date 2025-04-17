港超聯U22聯賽　標準流浪提早1輪封王

「港超聯U22聯賽」周三（16日）晚於九龍灣公園舉行補賽，最終「2哥」冠忠南區以0比3不敵傑志，以14仗31分的總成績完成今季賽事，意味着尚餘1仗的榜首標準流浪，以13戰33分的成績之下，提早一輪鎖定今季U22聯賽冠軍。

冠忠南區今場由陳嘉昊把關，派出黎格爾、趙聡悟、黃浩然、莊晉、容昊及陳凱柏6位超聯兵壓陣；傑志陣容方面，南韓中鋒金信煜今季首度為「藍鳥」上陣。最終傑志憑陳傲軒早段的入球，及下半場梅開二度的馬斐，以3球擊敗U22聯賽「2哥」南區。

錄得14仗10勝1和3負的南區，最後以31分的總成績完成今季「港超聯U22聯賽」所有賽事，意味着以33分位列榜首的標準流浪，力壓南區兩分兼踢少一場之下，提前鎖定今季「港超聯U22聯賽」冠軍。另外，今季「港超聯U22聯賽足總盃」將於5月7日開戰，包括標準流浪、冠忠南區、傑志、東方、理文、大埔、北區及港會共8支隊伍參賽，而首場半準決賽由應屆U22聯賽盟主標準流浪與傑志在晚上6時正面交鋒，同日尾場則由理文惡鬥東方。