艾殊利高爾：紅魔是里昂未能跨過的牆

如果說周四主場對里昂的歐霸8強次回合是曼聯今季最重要的比賽，相信絕不為過。

上場作客聖占士公園球場以1比4慘敗予紐卡素，猶如紅魔今季愁雲慘霧的縮影，這已經是他們今季第14場聯賽敗仗，並且提早確定會打破自己在英超時代的最低分數紀錄。這意味著只有在歐洲賽場的成功，才能為其尷尬的一季挽回些少面子。

約舒亞舒克斯在比賽尾段的入球，原本以為能令他們在首回合取得最終勝利，但里昂在補時5分鐘的絕殺入球，彷如令比賽重回起點。

紅魔近兩次主場不敵法甲球隊，無獨有偶皆是輸給巴黎聖日耳門，但近5次對里昂卻保持不敗，並且仍然是今屆歐霸盃唯一尚能保持不敗的球隊。

里昂仍有機會爭奪其史上首個歐洲賽錦標。與曼聯不同的是，即使他們無法取得冠軍，但目前在法甲排第4位，換言之仍能有機會通過聯賽最終排名參加來屆歐聯。

自3月初以來，他們在近9場比賽贏了7場，期間一共攻入24球。周四他們將到訪奧脫福球場，而他們在近12場歐覇作客賽事皆保持不敗，這個不敗紀錄在任何歐洲賽事都令人留下深刻印象。此外，他們作客英超球隊的成績同樣不俗，近9次訪英只曾1次落敗。

然而，除了巴塞隆拿，曼聯是第2支里昂無法戰勝的球隊，我認為今次亦不例外，曼聯將會找到方法對付里昂，並可能透過加時把對手淘汰出局。