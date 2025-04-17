丹恩奴域：伊蒂法克小勝一定「德」

伊蒂法克在沙職雖然連續3場不勝，但這個走勢並不能反映事實的全部，事關他們面對近況大勇的艾卡迪沙及希拉爾也能夠取得和局。

韋拿杜姆是伊蒂法克的最佳球員兼神射手，今季聯賽共入11球，不過我認為他有能力可以為球隊貢獻更多。事實上，他是一位危險人物，而其強勁的體能可以為艾利雅德構成問題，惟前提是他每個星期都要有穩定表現才可。

伊蒂法克陣中另一位應該可以影響戰局的球員，就是今季表現平平迪馬雷格雷。其實，這名翼鋒是一位天才橫溢的球員，故我相信他有足夠條件在沙職取得成功，並希望他可以開始經常交出好表現。

另一邊廂，艾利雅德近9場聯賽只錄得1勝，所以他們的成績認真麻麻。然而，上月中他們面對伊蒂哈德時，只是不幸於補時階段失球，才輸1比2而回。及後在上仗面對艾納斯時，他們雖曾一度領先對手，但最終還是以1比2反勝為敗。正因如此，他們的確是有點不夠運，但勝在拚搏精神十足，只可惜前線的一眾射手狀態欠佳。

伊拉克中場球員巴耶殊一共攻入5球，乃是球隊的首席射手。我認為，他的後上殺入禁區及遠射攻門能力，能夠令他成為球隊其中一位最具威脅的球員。

今場聯賽應該會相當精彩，但我認為伊蒂法克的進攻較具質素，這亦將會成為勝負的分野，預定他們最終可以於主場獲勝，全取3分。