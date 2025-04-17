門將成計時炸彈　曼聯睇準出擊再追半和

歐霸8強次回合焦點戰，曼聯返主場再鬥里昂。「紅魔」喺首回合臨尾香被逼和堅唔抵，門神奧拿拿難辭其咎，今仗一定要做好防守，而且曼聯今屆歐霸習慣穩陣行先，遇上同好此道嘅里昂，半場和不妨再追。（Now 643及644周五凌晨3時直播）

曼聯於首回合造訪里昂，門神奧拿拿竟然兩度嚴重犯錯，包括補時階段撲波甩手被執死雞，由幾乎絕殺變被逼和2比2，非常丟架，日前聯賽對紐卡素，「紅魔」主帥魯賓艾摩廉決定棄用奧拿拿，改由副選門將比恩迪亞負責把關，點知仲衰，唔單止傳球成功率偏低，更誤傳畀對手入波，最終大敗而回。

依家曼聯兩位門將都畀唔到人信心，無論出邊個都牙煙，加上重拾射門鞋嘅前鋒約舒亞舒克斯有傷提早收咧，艾摩廉惟有從防線做起，日前聯賽避戰嘅中堅哈利馬古尼同防中卡斯米路，今仗應可復出，有助鞏固防守。事實上，「紅魔」今屆歐霸演出穩定，11場取得6勝5和未輸過，佢哋嘅策略係先求唔輸，尤其係初段，單計近8場歐霸全開半場和，今仗一定穩字行頭。

另邊廂，里昂喺首回合先入波下幾乎反輸，反映出佢哋防守都唔太穩陣，臨尾扳平明顯幸運成分居多，呢支法甲褪色豪門雖然攻力唔錯，但睇番佢哋近9仗歐霸，有6次半場打和，近期亦經常將老將拿卡錫迪先任後備，留作後手，今仗作客去到奧脫福初段都唔敢輕舉妄動。既然兩軍都旺半場和，梗係要追多鋪喇。

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