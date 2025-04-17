浸大男籃衝出香港挑戰CUBAL 領隊周致人：寫下里程碑

浸大男籃在領隊周致人（右一）及教練方誠義（右二）帶領下，參戰中國大學生籃球聯賽。

香港浸會大學男子籃球隊於本月14日啟程前往上海，參加第26屆中國大學生籃球聯賽（Chinese University Basketball Association League，下稱CUBAL），成為香港首支參與該全國賽事的大學隊伍。領隊周致人形容此行為「香港籃球的里程碑」，並期望以體育競技為媒介，促進兩地青少年交流。

港澳首參賽差異 浸大突破歷史

CUBAL自1998年創辦以來，分為3級別、4賽區進行。香港早年被劃分至東北賽區，卻從未有大學生參賽；澳門則歸屬西南賽區並持續跨級別參賽逾10年。此次浸大參加南區2級組別，標誌著香港的大學首度躋身這全國性的籃球盛事。

疫後交流促成契機 賽區調整克服難題

身兼中國香港籃球總會副會長兼男女子青年軍總領隊的周致人透露，轉機源自2023年他組織的「香港籃兒看祖國」福建廈門交流團。當時U18和U16的男子青年隊與廈門大學、華僑大學等CUBAL勁旅切磋，促使他積極聯絡賽事舉辦方，終在2024年成功將香港賽區調整至東南賽區。儘管去年因賽程衝突未能參賽，但今年趁復活節假期，加上本地大專盃已完結，再者，兩年來與浸大負責老師溝通，終獲支持促成此行。

球員自費參賽 備戰全運會

浸大隊中多名球員為將出戰第15屆全運會男子U22組別的港隊成員，周致人指此行有助提前適應內地比賽強度。他特別感謝球員自費參與，並透露校方亦有額外提供一次性外訪比賽資助。

盼擴大港區參與度 爭取主辦機會

周致人強調，此次僅為起點，未來將推動更多香港的其他大學去參賽並挑戰更高級別，同時會爭取CUBAL賽事落戶香港。他深信：「透過參加全國性的大型體育賽事，讓香港青年人更深入的融入國家發展大局，是最好不過的方法。」

浸大男子籃球隊名單

領隊：周致人

主教練：方誠義

球員：吳翊旺、陳楚熙、許智朗、沈朗、戴承毓、梁卓炫、佘偉豪、鍾祖豪、張梓毅、劉子睿、黃雋羲、譚天行