【傑運頒獎】香港體壇明星盛裝登場　何詩蓓高雅晚裝最搶鏡

有「香港體壇奧斯卡」之稱的2024年度香港傑出運動員頒獎典禮，周四（17日）於會展舉行，一眾精英運動員悉心打扮到場，於「紅地氈」盡顯性格，與平時汗灑賽場的風格截然不同。

「星中之星」最有力競爭者、大機會連續4屆冧莊的「劍神」張家朗，以純黑西裝革履出場氣質爆棚，相當型格。「超級女飛魚」何詩蓓（Siobhan）以黑色透膚長褲搭配小手袋亮相，引人注目，高雅打扮注入不少心思，成為全場焦點。

至於香港三項鐵人「一姐」彭詩雅（Bailee Brown），今晚以閃亮上衣搭配純黑半身圓筒裙十分優雅，她大方向記者分享道：「今日衣着重點係我條裙，呢條裙係媽咪畀我嘅，有成至少15年歷史！」Bailee第2年出席傑運頒獎典禮，「好開心參與這個盛事，今日其實冇咩心機扮靚，因為最近都忙於訓練。」對於今年1月意外跌斷手指，她直言：「復操感覺好疲累，因為手指發炎關係，我需要用手肘皮膚補在患處，要到前2個星期才恢復游水訓練。3個星期之後我會去成都參加世界盃，今年目標好想去全運主場比賽，希望可以爭到資格！」

羽毛球男單代表李卓耀今出席傑運衣著青春活力，充滿「陽光男孩」感覺，他說道：「每年我都會自己設計造型，我認為運動員參加頒獎禮可以斯文得嚟又可以時尚，所以特別配搭一條絲巾，另外選了皮鞋配搭短褲。」