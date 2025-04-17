【傑運頒獎】張家朗4度膺得星中之星　偕花劍隊兼奪最佳組合

有香港「體壇奧斯卡」之稱的「2024年度香港傑出運動員選舉」，周四（17日）晚於灣仔香港會議展覽中心揭曉各個獎項得主，巴黎奧運衞冕成功的「劍神」張家朗，以及首奪金牌的「微笑劍后」江旻憓獲選為「星中之星」。

香港傑出運動員選舉由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）主辦，今屆53個體育總會共提交116個提名，最終由評審團、傳媒及公眾投票選出各獎項得主。今屆傑出運動員選舉設有4個組別獎項，包括「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動隊‍伍」及「香港最佳運動組合」。

港隊去年在巴黎奧運會迎來史上最佳成績，收穫兩金兩銅。「劍神」張家朗連續兩屆奧運男子花劍個人賽摘金，創香港歷史，聯同首奪女子重劍金牌的江旻憓，大熱當選「星中之星」，至於勇奪100米自由泳及200米自由泳兩面銅牌的「超級飛魚」何詩蓓亦成為「十傑」之一。

27歲的張家朗連續4屆獲得最高榮譽「星中之星」，他表示：「頒獎禮像給運動員一個成績表，肯定我們的表現。好開心再次獲獎，我特別想多謝教練，因為巴黎奧運前準備過程好辛苦，他在技術和心態上幫我很多，調節到最佳狀態，發揮應有水平，另外好多謝體院同事，令我再次實現夢想。」

去年奧運後宣布退役的江旻憓連續6屆兼最後一次得獎，惟她未有出席頒獎禮，她透過影片致謝：「好遺憾今日唔可以一齊，多謝教練、團隊、大夫、治療師等。祝所有運動員身體健康、開開心心、夢想成真，thank you。」

何詩蓓特別感謝市民對她的支持：「我得獎的原因是我背後的團隊支持我，多謝教練、隊友、家人、物理治療師，他們付出很大努力，我才可以站在這裡。我亦要多謝香港市民對我們的支持，巴黎奧運前教練叫我出場時應該要感受觀眾給我的energy，所以200自出場時我特別花了幾秒望向觀眾席，竟發現有好多香港人叫我的名字為我打氣，令我彷彿在香港主場比賽，感受到他們的力量。我想向他們講聲多謝，希望他們繼續支持我們，另外祝願運動員在全運及其他比賽繼續有好成績。」

「香港傑出男運動員」得獎者包括：男子花劍「世一」張家朗、3戰奧運及近期宣布退役的「跳馬王子」石偉雄、巴黎殘奧硬地滾球金牌得主龍子健、巴黎奧運乒乓球混雙第4名的黃鎮廷及網球「一哥」黃澤林，其中38歲的龍子健首度獲提名即獲獎。「香港傑出女運動員」由前女重「一姐」江旻憓、「女飛魚」何詩蓓、巴黎殘奧硬地滾球雙金得主何宛淇、空手道個人形「世一」劉慕裳及乒乓女將杜凱琹所得。

28歲的杜凱琹去年首次於亞錦賽女單贏得獎牌，混雙夥拍黃鎮廷亦有好表現，第3度獲獎的她致謝時感矚落淚：「2024對我來說是特別的一年，自己經歷傷患低谷，成績卻是最突出一年，一圓單打夢想，第一次在錦標賽上頒獎台。多謝體院、乒總和家人的栽培，多謝『瑞姐』（張瑞），她在我最困難時陪伴我，特製球拍給我，多謝隊友日日陪我練。我亦要多謝高大夫，他非常之敬業，沒有他我不會站在這裡。」

另外，香港男子足球隊獲頒最佳運動隊‍伍，至於日前首奪亞錦賽金牌的羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪，與男子花劍隊的張家朗、蔡俊彥、李逸朗、梁千雨及傷殘硬地滾球組合謝德樺／何宛淇奪得「香港最佳運動組合」，其中「鄧謝配」為第5度得獎。

值得一提，游泳運動員歐鎧淳與劍擊手崔浩然，更即場獲委任奧林匹克大使，兩人皆稱感到榮幸，前者表示：「自己參加了很多屆奧運，認識了很多運動員、朋友，很開心今次再有其他機會，希望可以繼續說好香港故事。」而後者則指：「身為一名曾出席奧運的香港全職運動員，除了要盡力打好比賽，還要向下一代宣傳奧運，和教育他們真正的體育精神。」

「2024年度香港傑出運動員選舉」得獎名單：

星中之星：張家朗、江旻憓

香港傑出男運動員：張家朗、石偉雄、龍子健、黃鎮廷、黃澤林

香港傑出女運動員：江旻憓、何詩蓓、何宛淇、劉慕裳、杜凱琹

香港最佳運動隊‍伍：香港男子足球代表隊

香港最佳運動組合：羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪、香港男子花劍隊（張家朗、蔡俊彥、李逸朗、梁千雨）、傷殘硬地滾球組合謝德樺／何宛淇