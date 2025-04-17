何詩蓓談終極夢想：想喺香港主場參加大賽

香港「超級女飛魚」何詩蓓（Siobhan）去年收穫多達30面獎牌，巴黎奧運亦在強項100米及200米自由泳勇奪兩面銅牌，兩屆奧運共取2銀2銅，成香港史上最多奧運獎牌運動員，連續第4年獲選為「香港傑出女運動員」。Siobhan坦承過去一年曾經歷低谷，對未來感到不確定，這個獎項對她是一大肯定。說到未來，她笑言如有機會在香港主場參與大型賽事，將為其運動員生涯劃上完美句號：「我諗我可以退休！」

是日以黑色喱士連身褲登場的何詩蓓對於裝扮感滿意：「過去幾年都是穿黑色，所以今次我選了一套有點前衛的黑色連身褲，配搭一些珠寶，難得有機會裝扮。」今次是Siobhan連續第4屆得獎，去年奧運後曾考慮退役的她坦承曾感到迷失方向，今次得獎有特別意義：「每年得獎心情都不同，上年自己較多高低起伏，這個獎是對我付出的努力給予很大肯定。去年的高峰……應該是當持旗手、奧運奪得兩面銅牌，以及年尾200自贏得世界冠軍，低谷則是在訓練時大家比較少見到的時刻，還有考慮是否繼續游泳生涯時。不過總括而言『高』比『低』多，只是有時覺得方向不明確。」

Siobhan於去年12月完成世錦賽後放假休息，至4月初才決定延續運動員生涯，正式歸隊復操。她分享放假看香港七欖比賽時有一深刻體會：「看七欖比賽時有一個『WOW Moment』（令人驚嘆的時刻），當香港隊出場時全場人都會為他們歡呼，我知道或者不是每一個球迷都明白7欖的規則，但只要是香港隊一出場，他們就會支持、就會打氣。我都好想有這樣的體驗，當我出場時會有好多人為我打氣，無論我表現得好或者不好，都繼續打氣。」

Siobhan期待未來香港會再舉辦國際賽，讓她有機會主場獻技：「如果香港可以再舉辦大型比賽就好，對上一次已是2017年世界盃，那時候游泳還不是很熱門的項目，不是很多人入場觀看，如今啟德有新場館，如果我都有機會可以在香港人面前比一次賽，我想我之後就可以退休了。」

5月何詩蓓將出戰環地中海游泳賽3站比賽，她再次展露笑容地說：「我剛復操3星期，未知自己狀態如何，不過我每個星期都進步中。5月連續3場比賽，將考驗體能，但我很喜歡這個地方，所以少少期待，少少緊張。」