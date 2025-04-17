【傑運頒獎】「黃杜配」齊齊冧莊十傑　杜凱琹：跌宕起伏的一年

2024年度傑出運動員頒獎典禮周五（18日）於會展舉行，乒乓球混雙組合「黃杜配」黃鎮廷及杜凱琹，今年再度分別獲選傑出男、女運動員，「阿杜」在台上接過獎項分享得獎感言，憶起過去點滴不禁哽咽，形容2024年是起起伏伏的一年，經歷低潮期後又有突破，不忘感謝教練、隊友和醫療團隊的付出，「我很清楚自己能繼續打，不是單靠自己就可以做到！」

28歲的杜凱琹今年第3次獲選「十傑」，去年全力以赴打入巴黎奧運，惟她對自己的奧運表現不太滿意，「休息一段時間後有想過自己要bye bye（退役），更一度換掉所有比賽器材，但讓我驚喜的是，其後在釜山世錦賽贏得銅牌迎來突破，混合團體亦打出成績，所以是很奇妙的一年。」「阿杜」又對幫助過她心懷感激：「我很清楚這不是單靠自己可以做到的事，有教練、隊友、大夫日復一日在我身邊幫忙，我才可以繼續打下去。」

被問及未來計劃，杜凱琹目標未放太遠，直言自己仍未趕上世界最高水平：「現今的年輕球手很強，例如最近對賽的張本美和，自己要更加努力才能追趕到這個水平。不過，自己的傷患不太穩定，看過很多醫生都說目前醫學界沒有能完全根治的方法，所以我想要好好珍惜每一次比賽。」

杜凱琹多年拍檔的黃鎮廷今年為第5度當選「十傑」，他展望未來定下目標：「這次拿到傑出運動員，是大家對我成績的肯定，希望未來可以繼續突破自己。至於下屆奧運有新項目加入，男、女團體賽亦改為混合團體，更恢復男子雙打，之後每一場比賽都會搏盡，目標爭取機會打入2028年奧運。」

此外，大會同日宣布委任歐鎧淳、崔浩然為首屆「奧林匹克大使」，同時男子冰球隊獲頒「體育精神獎」。游泳名將歐鎧淳（Stephanie）透露最近開始加緊訓練，予備出戰6月舉行的世錦賽50米背泳，至於今年年底的全運會，以及洛杉磯奧運，她直言：「未來要視乎訓練狀況才能做決定，現階段只需在每一場比賽盡力而為。」

劍擊運動員崔浩然表示，獲任大使身分將會代表香港出席在國際奧林匹克學院（IOA）舉辦的活動，屆時將有1至2個星期留在當地。早年宣布退役的崔浩然，在2021年決定復出，「由退役復出後一直都在爭本地及世界排名，又要爭亞運及奧運資格，期間很少有休息，雖然男花團體未能取得巴黎奧運資格留下遺憾，但很高興見到張家朗和江旻憓奪金」，他指續：「早前受膝蓋傷勢困擾一直有隱痛，所以教練給我不少自由度，我會利用這些時間重新整理再出發。」

崔浩然指下月會隨港隊出戰加拿大站賽事，亦會參加5月31至6月1日在啟德體育園舉行的「挑戰盃劍擊錦標賽」，至於今年年底主場舉辦的全運會則未落實出戰。