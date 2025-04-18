經典！曼聯「奇迹1分鐘」轟2球　5比4反勝里昂闖4強

曼聯喺歐霸盃締造經典一戰！周五(18日)凌晨8強次回合，曼聯喺早早領先里昂2球下，一度喺加時戰反輸2比4，不過最後6分鐘戲劇性狂追3球，包括完場前「奇迹1分鐘」由絕地追平到熱血反勝，最终5比4贏出經典一仗，兩回合合計以7比6淘汰對手，殺入歐霸盃4強。

首回合打和2比2，曼聯返主場如狼似虎，上半場憑曼紐爾烏加迪同達洛治入波領先2比0，但換邊後里昂踢得更好，哥倫天杜利素同達利亞費高喺71分鐘同78分鐘建功，短時間內追成平手，里昂中場哥倫天杜利素完場前兩黃一紅被逐，兩隊仍要踢加時分勝負。

踢少1個嘅里昂氣勢仍然強勁，卓基喺105分鐘勁射破網，5分鐘後約羅犯天條輸12碼，拿卡錫迪為里昂射入領先4比2，以為大局已定，估唔到曼聯就上演反勝奇迹。114分鐘曼聯亦獲12碼，般奴費南迪斯操刀射入；去到第120分鐘，明奈左路熨射遠柱追平，1分鐘後再由哈利馬古尼頭槌「絕殺」，成就呢場歐霸經典。

曼聯今場奇迹反勝，令人諗起1999年歐聯決賽反勝拜仁慕尼黑嘅永恆經典，領隊魯賓艾摩廉表示：「我睇咗1999年嘅紀錄片去搵靈感，呢一晚非常偉大，落後2比4嗰陣以為已經完結，但喺奧脫福乜都有可能發生，呢場嘅氣氛係史上最好，我戥喺2比4嗰陣提早離場嘅球迷可惜。」曼聯晉級4強後，將會同西甲嘅畢爾包爭入決賽。