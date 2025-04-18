奇迹大導演！「負累」卡斯米路做曼聯救世主

曼聯喺歐霸盃「奇迹」5比4反勝里昂，而呢個經典劇本嘅大導演，就係巴西中場卡斯米路。呢位多次被老闆拉特克利夫點名指為「負累」嘅老將，喺最後6分鐘博到12碼兼交出2次助攻，直接創造曼聯絕地反勝嘅3個入球，盡吐烏氣！

當曼聯最後階段仲落後2比4，卡斯米路先喺114分鐘博到12碼(般奴費南迪斯射入)，120分鐘再交直線畀明奈射入，1分鐘後交精準傳中畀哈利馬古尼頂入。33歲嘅卡斯米路踢足120分鐘，9次爭搶成功、4次創造機會係全隊最高，仲有8次解圍、7次重奪球權、3次攔截100%成功率，全能演出成為曼聯救世主。

諷刺嘅係，卡斯米路喺曼聯老闆拉特克利夫眼中，正正係球會近年沉淪嘅象徵，拉爵上任之初已點名，話曼聯用7,000萬鎊簽30歲嘅卡斯米路係「問題收購」，上個月再指卡斯米路等高薪球員係前朝買落嘅負累，形容「鍾唔鍾意都要接手」。

卡斯米路同曼聯嘅合約去到2026年夏天，盛傳球會想喺夏天盡快「搣甩」佢份35萬鎊周薪肥約，不過卡斯米路近期回勇嘅表現，就令曼聯球迷對佢嘅去留意見兩極。