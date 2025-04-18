熱刺闖4強鬥挪超奇兵　被捧歐霸冠軍大熱門

今季成績低迷嘅熱刺，周五(18日)凌晨喺歐霸盃8強次回合，作客1比0險勝法蘭克福，兩回合合計贏2比1殺入4強。熱刺將會同挪超奇兵波杜基林特爭入決賽，足智彩已將熱刺列為2.45倍冠軍頂頭大熱門！

熱刺有孫興民受傷缺陣，兩隊今仗入肉埋門唔多，勝負分野出現喺43分鐘，占士麥迪臣入楔禁區，被出迎嘅卡奧山度士撞跌，蘇蘭基主射12碼建功，亦係全場唯一入球，率領熱刺殺入4強。

盛傳如果熱刺出局就被炒嘅領隊普斯迪高路，賽後寸爆反擊：「我同尋日嘅我一樣，一個致勝入波唔會令我變做更好嘅領隊，所以你哋諗法唔應該改變。好不幸，你哋仲要見到我耐啲，之後再睇下點。」

熱刺喺4強對手，係今屆神奇球隊波杜基林特，佢哋喺8強次回合1比3輸畀拉素，但兩回合計打和3比3，最終互射12碼贏3比2，成為挪威史上首支躋身歐洲賽4強嘅球隊。

熱刺被睇好入決賽，足智彩將佢哋列為2.45倍奪標大熱，畢爾包係2.7倍次熱，曼聯有3.45倍排第3位，波杜基林特就係11倍冷門。

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