奧蘇里雲回歸！世錦賽首仗即遇「死敵」

世界桌球錦標賽明天（19日）正式在克魯斯堡劇院開打，7屆世界冠軍奧蘇里雲落實出戰，並於首仗面對「死敵」兼曾獲兩次亞軍的「機長」卡達，再次引起熱話。

今季放棄了多場比賽的奧蘇里雲，再次成為世錦賽的話題人物，他首圈對住卡達，二人過去曾「有牙齒印」，於2018年的比賽中發生過肩膀碰撞事件，又曾引發口水戰，而去年大師賽決賽後，奧蘇里雲曾發言表示卡達要「理清自己的生活」。

奧蘇里雲再上賽場，相信是球迷最期待，而他在今年世錦賽被列為5號種子，他自1月的聯賽錦標賽後已沒有再參加任何比賽，這位49歲的球壇傳奇一直飽受缺乏自信的困擾，據英媒《天空體育》報道指奧蘇里雲在沙特阿拉伯的學院訓練了一星期後，將參加世錦賽，並力爭破紀錄的生涯第8冠。

他周五確認將參加比賽，並表示:「我很自豪能夠延續自己從未缺席世錦賽的紀錄，我在克魯斯堡留下了許多美好回憶，並期待在2025年創造更多。」WST世界桌球總會也特別在官網帖文歡迎「火箭」重返賽場。

桌球世錦賽將於4月19日至5月5日進行，世界排名前16的球手將與透過外圍賽的16位出線者爭逐，冠軍獎金達50萬鎊；值得一提是今屆賽事共有10位中國球手爭逐，寫下了一個紀錄。