英超之恥！車仔輸波爆11倍冷W

周五(18日)凌晨歐協聯8強次回合爆大冷，奪標大熱車路士主場以1比2不敵波蘭球隊歷基亞，爆出11倍客W。雖然兩回合合計，車路士仍然贏4比2晉級4強，但今場災難性表現，遭輿論口誅筆伐，輸埋人心。

車路士首回合作客贏3比0，實力遠勝對手，今仗主W熱到只有1.14倍，領隊馬利斯卡收起部分主力，只有高爾彭馬、尼高拉斯積遜、古古列拿屬於常規正選。結果開賽10分鐘，車仔就失守，門將佐真遜撲跌對手比克赫特，被判罰12碼，比克赫特親自主射入網，為歷基亞打開紀錄。轉個頭，歷基亞再有黃金機會，日本中場森下龍矢單刀起腳，僅貼柱出界。

車路士避過一劫，踢到33分鐘扳平，查頓辛祖右路傳中，古古列拿射入成1比1，值得一提，查頓辛祖今季已貢獻10次助攻。不過，換邊之後，車仔表現並冇起色，歷基亞利用1次角球攻勢，由卡佩亞迪射入致勝1球，終止車路士歐協聯9連勝走勢。

賽後車路士隊長列斯占士承認球隊表現差：「可能首回合贏3球，令我哋有所鬆懈，唔太尊重今場比賽，因而付出代價，我明白球迷嘅沮喪心情，佢哋係來睇精彩比賽，但球隊表現令佢哋失望。」

車路士打入歐協聯4強，將會遇上瑞典球隊佐加頓斯，另1場4強由貝迪斯對費倫天拿。