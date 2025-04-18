拿度5月再現法網！揭幕日於羅蘭加洛斯接受榮譽

網壇傳奇拿度將於本年法網再現身羅蘭加洛斯紅土場！法網賽事總監梅莉絲摩周四(17日)表示，將於揭幕日為生涯紀錄性14次捧走法網錦標的拿度舉行榮譽典禮，以表揚這位西班牙名將及致敬。

拿度於去年11月正式退役，生涯擁有22個大滿貫冠軍，當中有14個就是在法網奪得，前無古人，相信後有來者的機會都頗難，現年38歲的他是於2022年職業生涯最後一次奪得火槍獎盃。

曾贏過兩屆大滿貫冠軍的賽事總監梅莉絲摩表示儀式將於5月25日的當天賽事後在Philippe Chatrier主場舉行，她稱:「拿度在法網創造了歷史，他的14個冠軍頭銜或許無人能及;我們的目標是展望未來，同時也是為了慶祝那些在過去讓我們激動過的人。」

拿度去年在法網的最後一場比賽，不敵最終獲亞軍的德國名將沙維列夫，當時梅莉絲摩已準備了為拿度告別網壇的計劃，但由於當時拿度認為自己仍未有退役的落實計劃，所以最終沒有進行。

今屆賽事還會向基斯昆特及2000年女單冠軍比雅絲，送上榮譽致敬。法網是今季網壇的第二個大滿貫賽事，於5月25日至6月8日進行，總獎金將增至5630萬歐元。法國網球聯會主席莫爾頓強調，本屆賽事不會用電子取代司線員，而法網也成為目前網壇四大滿貫中，唯一仍會用司線員協助主裁判執行裁決的賽事。