艾殊利高爾：拖肥藍月復活節和氣生財

儘管曼城今季狀態下滑，即使加上莫耶斯重執拖肥教鞭，你可能也不會指望愛華頓會有太多機會取分。

然而，自從莫耶斯在1月15日回歸以來，只有利物浦和阿仙奴在英超聯落敗的場數比拖肥少，期間他們只曾兩次落敗，並在當中的13場搶得21分。

在上仗英超，他們作客以1:0擊敗諾定咸森林。在僅剩6場聯賽的情況下，他們距離降班區高達17分，幾可肯定下季搬入新球場後，仍能繼續在英超征戰。

曼城今季由過往爭冠淪落至要爭奪英超前5，以確保下季能繼續出戰歐聯。可惜門將艾達臣摩拉斯看起來將提早收咧，射手艾寧夏蘭特也未能趕及復出。

在過去幾周，馬莫殊一直成為曼城的正選中鋒，並在上周對水晶宮的比賽中攻入球隊的第2個入球，幫助球隊從0:2落後的局面中扳平，奠定反勝的基礎。他在為曼城出戰的頭10場英超，一共攻入6球。在哥迪奧拿執教曼城期間，只有艾寧夏蘭特和加比爾捷西斯能做到這個數據。除此之外，另一位狀態回升的球員是奇雲迪布尼，在對上6次正選上陣交出6個入球，而且連同上仗在內他已在28場聯賽獲得助攻兼入球，英超歷史上只有亨利（32場）、朗尼（35場）及穆罕默德沙拿（41場）為單一球會交出更多的同場入球助攻場數。

不論是莫耶斯作為領隊的身份，還是愛華頓自身，在近15次面對曼城都未嘗勝果。雖然我仍然認為拖肥難以打破對曼城的不勝魔咒，但近來表現出色，相信可在復活節假期中保持強勢，有力打和曼城。