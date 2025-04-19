曼聯搶購「新傑斯」 但要達到一項條件

曼聯計劃今夏大換血，準備出售多位球員之外，亦需要補充新血，根據《ESPN》爆料紅魔鬼睇中修咸頓翼鋒迪比寧，估計呢位19歲英格蘭新星身價達1億鎊(約10億港元)，據悉曼聯必須奪得今屆歐霸盃冠軍，參加下屆歐聯，先至有充裕資金簽入呢位「新傑斯」。

早前傳出曼聯打算出售8位球員，籌集2億鎊增兵，最新消息指收購名單上包括迪比寧，呢位英格蘭U21小國腳今季為修咸頓各項賽事上陣33場入4球及3次助攻，潛力非常優厚，被指踢法似曼聯名宿傑斯，獲得利物浦、車路士、曼城、拜仁慕尼黑等大球會垂青，曼聯亦加入爭奪。

由於修咸頓已篤定降班，未必可以留住迪比寧，但都唔想平賣，要求1億鎊轉會費。

曼聯近年財政欠佳，必須確保下季有新收入，先至會出手收購迪比寧，紅魔鬼已打入歐霸盃4強，如果可以獲得冠軍，就能夠取得下屆歐聯參賽資格，起碼可以獲得8,000萬鎊收入，屆時有足夠籌碼簽迪比寧。

此外，曼聯亦有意收購葉士域治前鋒利安戴納，呢位22歲英格蘭新星合約有4,000萬鎊「降班解約條款」，如果葉士域治降班，其他球會可以用呢個價錢直接買斷佢。