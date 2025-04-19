約基利斯今季第6次「戴帽」　暗示要求離隊

約基利斯今季46次上陣入47球進帳及11次助攻。

周六(19日)凌晨葡超，士砵亭主場以3比1擊敗摩里倫斯，前鋒約基利斯包辦3個入波，亦係呢位26歲瑞典國腳今季各項賽事第6次上演「帽子戲法」，佢暗示同球會達成降低解約金條款，增加其他球會收購呢位神鋒嘅可能性。

士砵亭今場佔盡上風，約基利斯上半場梅開二度，踢到52分鐘入第3球，即使之後摩里倫斯破蛋，亦無阻士砵亭全取3分，領先踢少1場嘅第2位賓菲加3分，暫時排榜首。

主角約基利斯近8次上陣合共轟入12球，今季各項賽事46次披甲有47球進帳及11次助攻，效率極高，成為各大豪門爭奪目標。約基利斯被傳媒問到去留時，佢話：「關於我嘅前途，未來情事冇人知，總之我好享受目前時刻，至於話我同士砵亭達成協議，降低1億歐元(約8.83億港元)解約金條款，現時唔可以透露。」

約基利斯言下之意，似乎真係有要求士砵亭降低解約金，以便佢轉會，根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，只要有球會出到6,500萬歐元至7,000萬歐元轉會費，士砵亭就會出售約基利斯，盛傳曼聯，阿仙奴都有意簽入佢。