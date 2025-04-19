巴塞前鋒撐場！2個艾卡華斯齊闖4強

網壇世界「2哥」艾卡華斯周五在命名為「拿度中央球場」出戰巴塞隆拿公開賽，僅以1小時40分鐘直落兩盤淘汰了澳洲的米納爾，昂然闖入4強，爭取錦標再近一步。

本周賽事吸引多位巴塞隆拿足球球星到訪，費倫托利斯、丹尼爾奧莫及艾利加西亞等已先後到場觀戰為艾卡華斯打氣；這位今屆比賽的男單頭號種子，輕鬆以7比5、6比3戰勝米納爾，將面對法國新星費斯，繼上周蒙地卡羅大師賽4強後再次相遇，當時艾卡華斯以2比1反勝，並最後成功捧盃。

21歲的艾卡華斯賽後與巴塞兼西班牙國家隊球星費倫托利斯，在巴塞球會著名的泳池前合照，傳統上在巴塞網賽奪冠的男單盟主都會跳落這個泳池慶祝；曾兩屆奪得冠軍艾卡華斯還挑皮地假裝推費倫托利斯落泳池，而這位巴塞前鋒即回答:「星期日、星期日!」，寓意艾卡華斯在決賽奪冠後跳落泳池。

此外，「艾卡華斯」這個名字在正舉行的巴塞隆那網球公開賽上出現了兩次，去年在巴黎奧運奪銀的西班牙小天王，其14歲的胞弟Jamie也闖入了這項賽事的U14男單準決賽，他在自己的比賽前更特意到球場為弟弟打氣，「打得太好了，坦白說他的水平實在令我有點意外，他打了很多漂亮的擊球。」艾卡華斯對弟弟的表現甚為讚賞，並期望兩兄弟可以齊齊捧盃。