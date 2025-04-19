莫蘭紥住上取「準雙雙」 灰熊輕取獨行俠闖季後賽

早前在NBA附加賽首輪對勇士一役，扭傷右腳的灰熊主將莫蘭，周六（19日）在附加賽第2輪對獨行俠帶傷上陣，並取得22分9助攻「準雙雙」，助灰熊以120比106輕取對手，以西岸第8種子晉級季後賽，第1輪會硬撼常規賽戰績聯盟第1的雷霆。

灰熊日前在附加賽首輪不敵勇士，需與獨行俠進行「生死戰」之餘，更有莫蘭扭傷右腳，並缺席周五（18日）的賽前操練，但莫蘭最終決定帶傷上陣，為球隊爭奪西岸最後1個季後賽名額。

灰熊今仗入局較快，第1節已領先39比24，並一直保持優勢，縱使獨行俠第3節有安東尼戴維斯挺身而出下，展開反攻，一度追至68比75，但灰熊仍有謝倫積遜及巴恩等人不斷搶分保住領先，AD第4節末段更疑似因傷落場接受治療，即使這位全明星級大前鋒其後繼續上陣，但獨行俠無力回天，灰熊贏120比106，確保以第8種子殺入季後賽，首圈與西岸第1雷霆正面交鋒。

數據方面，今仗灰熊5名正選全部得分達雙位數，除了莫蘭取得22分9助攻7籃板，謝倫積遜和巴恩亦分別攻入24及22分；至於獨行俠，AD全場狂轟40分9籃板，K湯臣有18分進帳，包括4球3分。同日另一場附加賽，熱火憑希路攻入全場最高的30分，戰至加時以123比114力挫鷹隊，以東岸第8晉級季後賽，首圈鬥東岸第1騎士。