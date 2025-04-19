奧蘇踏上世錦賽「綠地氈」直言只有一個目標

世界桌球錦標賽即將在克魯斯堡劇院開打，WST及世界桌總宣布加設147獎金，而「火箭」奧蘇里雲正式回歸賽場，他直言今次目標是克服「舞台恐懼症」。

賽會周五（18日)特別安排種子球手踏足「綠地氈」，並在「桌球聖殿」克魯斯堡劇院前合照，作為比賽序幕，當然焦點落在3個月缺戰的奧蘇里雲身上，他的精神狀態也算不俗，並為在場支持的球迷們簽名及拍合照，這位49歲桌壇傳奇周四才確認參賽，他接受訪問時直言:「因為這是世錦賽，也是本賽季的最後一場比賽，所以我想嘗試打破這個框架。」

自1月的冠軍聯賽之後，一直沒有再在比賽場出現的奧蘇里雲解釋了自己最近的問題:「你可以說是舞台恐懼症，我沒有參賽的意願，也可以說我失去了勇氣；有時候，人會失去勇氣，能夠來到這裡對我來說已經是一項成就。」

這位7屆世界冠軍續稱:「過去兩年里，我一直斷斷續續地感到緊張，但這種緊張感並不好，我一直不想上場，有時甚至連賽場都不敢望，信心一直在流失，所以情況不太好。」

奧蘇里雲下周二將在世錦賽首圈面對世界排名第18的「機長」卡達，他是外圍賽出線者中最高排名的球員，而且過去他們於2008及2012年的世錦賽決賽相遇，兩場都由「火箭」勝出。

外界對於奧蘇里雲衝擊生涯第8冠，普遍來看不存厚望，他今季退出了多項賽事，包括大師賽及香港舉行的世界格蘭披治賽；他對比賽沒有訂下目標:「卡達是一位出色的球手，我會盡力打好自己的比賽，這一刻我沒有負擔，坦白說只想做好，如果是另一個比賽，我是不會來參加的。」

世錦賽即將爆發，賽會亦宣布今屆比賽期間，轟出147的球員可獲4萬鎊的獎金，而據紀錄來看，在克魯斯堡劇院中至今僅出現過14桿147，由10位不同球手造出；而今個賽季在四大賽事中打出兩桿147的球手，可以額外獲得14.7鎊的巨獎，英格蘭的23歲新星佩治日前在外圍賽已袋走這個巨獎，但還有兩位球手包括中國的張安達及「魔術師」梅菲都仍有機會，因為他們今季各自也曾轟出一次147。

此外，在外圍賽及正賽中均設1.5萬鎊的一桿最高度數獎，佩治亦有望獨自擸走這筆獎金，但如果有其他球手打到147則要分享獎金。世錦賽將於本月19日至5月6日上演。