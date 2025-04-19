足總盃　標準流浪「5殺」港會晉級決賽

周六（19日）下午旺角大球場上演第1場「冠忠巴士六十週年足總盃」4強，港會與標準流浪正面交鋒。結果流浪憑劉智樂、李泳豪、安沙及比迪高各入1球，以4比1勝出，今季各項賽事鬥港會5戰全勝，並繼2022至23球季，再次晉級「足總盃」決賽。

港會續由李溢晉把守最後一關，羅素及費利皮爾鎮守中路，薩拉沙協助里奧和史加利爭取入球；至於流浪，比迪高、巴拉克及林遼太組成中場鐵三角，雷仙奴負責側擊，支援劉智樂攻堅。

港會開局採取主動，12分鐘，費利皮爾從後場長驅直進，推到禁區頂附近勁射高出，1分鐘後，流浪幾乎先開紀錄，林遼太接應比迪高角球，頭槌攻門被積施利護空門。16分鐘，雷仙奴長傳，劉智樂挑射得手，為流浪先開紀錄，15分鐘後，梁煒烽放過頭波，李泳豪單刀射成2比0，上半場補時階段，比迪高送出直線，安沙射成3比0完半場。

港會換邊後嘗試搶攻，54分鐘就收到回報，麥美倫傳中，里奧門前撞入，旁證起初指里奧越位在先，心但VAR覆核後，確認里奧沒有越位，改判入球有效。但8分鐘後，流浪反擊機會，雷仙奴橫傳，比迪高第一時間勁射，助球隊領先4比1。74分鐘，陳冠燊不慎甩手，陳灝射空門中柱彈出。最終流浪贏4比1完場，相隔兩年再度殺入「足總盃」決賽，兼本季各項賽事5次面對港會，錄得全勝。

流浪對上兩季分別打入「足總盃」及「賽馬會菁英盃」決賽，總幹事李輝立對連續3季晉級盃賽決賽，感到驚喜，並慶幸球員在巴貝利季初辭任主教練後，能保持團結，爭取佳績：「季初0比8輸畀傑志，之後再輸畀九龍城，真係好失望，好在換咗教練之後，班球員好團結，做教練最緊要係同球員夾到，推動大家肯為佢搏命，希望球員珍惜機會，始終職業生涯唔係成日有機會可以踢決賽。」

流浪領隊黃展鴻稱讚球員表現出色，幫助球隊晉級：「因為伊巴謙停賽，我哋擔心冇咗佢嘅速度對進攻有影響，所以安排比迪高幫手分波，今場見到效果。」「黃Sir」又透露如果大埔晉級「足總盃」決賽，「綠戰士」借將比迪高不能候命，並指球會正處理亞洲賽牌照，強調對捧盃保持平常心。