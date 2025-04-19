足總盃　攻入生涯首球　20歲李泳豪：等咗好耐

周六（19日）下午旺角大球場上演第1場「冠忠巴士六十週年足總盃」4強，最終與標準流浪以4比1擊敗港會，相隔1個球季取得「足總盃」決賽席位，其中20歲的左閘李泳豪，今場取得職業生涯第一球，他表示這一刻得來不易，期望於能夠再下一城，為球隊爭取亞洲賽機會。

李泳豪上半場接應梁煒烽傳送，單刀射成2比0，為流浪拉開領先優勢兼「開齋」，今季首戰港超的他表示等侯已久：「冇諗過職業生涯裏面可以喺盃賽4強入到第一球，太興奮企咗喺度唔知可以點樣慶祝，我自己都等咗呢一球好耐，今日終於做到真係好開心。」今季加盟流浪後由右中場轉踢左閘，李泳豪表示已逐漸適應：「最初轉踢左閘時唔太適應，但慢慢踢落去之後，就開始習慣咗又上又落，體能同踢法都有提升，18歲之後自己都好想踢職業，希望呢兩年喺流浪有更多機會累積經驗。」

流浪已提前鎖定首季「港超聯U22聯賽」冠軍，李泳豪期待為球隊爭取雙冠王及亞洲賽的機會：「無論對手係東方定大埔，都係好有實力嘅兩隊榜首，所以真係要集中。我哋就已經攞咗U22冠軍，希望能夠拎埋『足總盃』，為球隊爭取『亞冠盃』嘅資格。」