歐聯出局維拉洩氣　紐卡素托弗平手盤有計

英超重頭戲，阿士東維拉主場火併紐卡素，維拉剛於歐聯8強次回合奮戰之下出局，球員耗力甚大，並且士氣受打擊。反觀，紐卡素走勢凌厲，各項賽事6連勝，加上近6次聯賽鬥阿士東維拉，取得5勝1負，明顯食住對手，今場紐卡素平手盤抵玩。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

由於英超前5位都可以參加下屆歐聯，排喺第7位嘅阿士東維拉僅落後第5位嘅曼城1分，為重返歐聯必定會搏命。不過，維拉上場歐聯8強次回合主場惡鬥巴黎聖日耳門，落後2球下傾力反撲，即使贏3比2，但兩回合計仍然輸4比5出局，球員難免洩氣，加上賽程緊密，匆匆再踢英超大戰，體力上肯定輸蝕。值得留意，維拉近5次聯賽主場出擊，只有2勝3和，甚至對住護級球隊葉士域治、韋斯咸都贏唔到，要擊敗狀態大勇嘅紐卡素，談何容易。

至於第3位嘅紐卡素近期頻頻大勝，包括3比0贏李斯特城及4比1擊敗曼聯，上輪主場亦大勝水晶宮5比0，換言之近3場合共轟入12球。前鋒阿歷山大伊沙克上場又入1球，今季聯賽已有21球進帳，僅次於利物浦射手穆罕默德沙拿，另一位進攻球員哈維班尼斯腳風亦非常順，近3場入4球。加上「喜鵲」近3次對維拉獲得全勝，合共轟入11球，今場有力反客為主。

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