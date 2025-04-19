香港國際場地盃　李思穎全能賽激戰世界冠軍摘銅

香港國際場地盃暨第15屆全國運動會場地單車測試賽，周六（19日）假香港單車館舉行，女子全能賽高手雲集，香港「小女車神」李思穎最終收穫銅牌，奧運銀牌得主、前世界冠軍梶原悠未則奪得金牌。香港車手首日於精英組別共奪得1銀4銅。

亞錦賽全能賽銀牌得主李思穎（Ceci）周六（19日）與隊友梁穎儀、梁寶儀、楊倩玉及張履檾出戰全能賽，Ceci於首個項目捕捉賽取得第3名，2020年歐錦賽捕捉賽銀牌白羅斯車手Hanna Tserakh第1，2020年世錦賽金牌、東京奧運銀牌得主日本車手梶原悠未第2完成。全能賽第2項配速賽，17名車手進行10公里比賽，Ceci在第11、18及26圈首名衝線得3分，位列第3，白羅斯車手Palina Konrad 取17分排第1，其隊友Hanna Tserakh則以5分列第2。

全能賽第3場進行淘汰賽，Ceci大部分時間守住前列位置，成功留到最後兩圈，與前世界冠軍梶原悠未單對單激戰。日將率先進攻，最終贏得第一，此場後Ceci與梶原悠未同以110分緊隨第1名的Hanna Tserakh之後。

李思穎於最後一項記分賽延續穩定表現，成功5次衝分，共取11分，最終以121分收穫銅牌。梶原悠未此項爆發，3次首名衝線共搶得17分，以總得分127分反超前奪金，白羅斯選手Hanna Tserakh以123分奪銀。其他港將方面，梁穎儀記分賽最後一圈率先衝線取雙倍得分（10分）總成績排第10，時隔兩年主場作賽的楊倩玉排第13名，至於梁寶儀以第14名完成。

李思穎賽後表示滿意今日表現：「今日前3項都發揮得不錯，表現比想像之中好，希望之後能再拉近與她（梶原悠未）的距離。不過今日注意力太集中在她的身上，有點影響節奏，這是我最想改善的地方。今日其他對手實力很強，大家速度比想像中快，令我有點意外，但這是一場很好的演練，因為通常人多我就很容易犯錯。」Ceci坦言淘汰賽與梶原悠未鬥到最後感受最深刻，主場觀眾是她堅持下去的動力：「其實那場尾段我已經好辛苦，但都繼續嘗試挑戰Yumi，因為在主場比賽好想發揮極致。」

其他焦點方面，香港男子隊亦有突出表現，杭州亞運組合杜棹熙、翁浚皓、莫沚駿於團體競速賽以44秒798力挫印度，首次主場奪得銅牌，女將楊礎搖、吳思穎和童森亦在團體競速賽收穫銀牌。另外， 繆正賢勇奪男子精英全能賽銅牌，至於杜棹熙在男子精英競輪賽奪得銅牌。翁浚皓對於團隊創場地最佳時間感興奮：「今日一踩完就雙腳抽筋，因為賽前我們沒有特別為比賽調整，都是如常訓練所以比較疲累，但在這狀態下可以贏得獎牌，對我們全運會注入強心針。」

值得一提的是，曾奪奧運兩面銅牌的前香港名將李慧詩（Sarah）擔任頒獎嘉賓，她點名讚揚繆正賢、杜棹熙和李思穎表現突出，她鼓勵其他港將要有勇氣：「在細比賽累積信心，慢慢大比賽就會得獎。」

Sarah亦分享近況，她表示近期正專注學業，另外亦有教單車班：「我已考取UCI教練牌，但體院暫時未請人，而我亦希望畢業後再作決定。單車班是教一些特殊需要的小朋友，有人可能會覺得我一定要做精英運動員的教練，但我覺得最重要是大家可以互相傳遞能量，這些小朋友令我感受到他們的熱情，我會盡力去做。」

20歲中國車手苑麗穎上月在土耳其場地單車國家盃爭先賽資格賽200米賽，以9秒746打破世界紀錄，是日贏得競輪賽金牌的她表示正為全運備戰，滿意香港場館。