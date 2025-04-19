足總盃　重量級4強戰！大埔火併東方

「冠忠巴士六十週年足總盃」周日（20日）上演另一場4強大戰，由大埔在旺角大球場硬撼東方。今場為兩隊8日內第2度交手，雙方早前在聯賽激鬥成3比3，未分勝負，加上今場為一場過賽事，戰況預計依舊緊湊！（TVB翡翠台周日下午3時直播）

上場在對理文的「賽馬會菁英盃」4強勇戰傷出的陳肇鈞（Philip），坦言傷勢不太樂觀，今場未知能否趕及上陣，不過他相信出局不會對球隊士氣影響太大：「唔係怪個賽程，但真係好難兼顧到咁多條戰線。雖然輸波，但好開心見到一啲年輕球員好落力，無辜負球隊栽培。」

大埔今季聯賽3鬥東方未嘗一勝，Philip承認要贏對手絕不容易：「東方結構上好有層次，每次交手都好難踢；但我對隊友好有信心，相信佢哋有晒部署，係可能防守要再集中啲，進攻反而唔太擔心。」提到另一新加盟的前鋒伊達理奧，Philip則對他讚不絕口：「佢幾好波嘅、做得幾好，絕對幫到球隊，但仲要時間搵喺隊內嘅最佳位置。」

另一邊廂，東方上周聯賽以3比3賽和大埔，今仗轉戰「足總盃」4強再遇「綠戰士」，梁振邦提醒隊友要盡快入局：「上場我哋初段太大意，好快畀大埔入咗兩球，所以今場一開波就要打醒十二分精神，唔可以再畀對手有機可乘。」

「傻邦」續道大埔前線好手如雲，務必倍加提防：「大埔反擊做得好流暢，而且伊高沙托尼、盧卡斯、馬卡雷拿同Philip（陳肇鈞），都有能力自己搵食，畀到我哋好多麻煩，一定要小心應付，希望大家唔會畀衞冕壓力影響，盡力發揮應有水準就可以。」陣容方面，拿亞刑滿復出，令後防人腳更充裕。

【兩隊預計正選陣容】

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 15.杜國榆 44.韋法頓

中場：6.羅振庭 20.帕特華維迪 4.馮冠鳴

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 18.伊高沙托尼

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：17.賓紀文 6.米祖域 20.卡路士 19.亞歷斯祖

中場：32.林衍廷 27.馬高斯 16.梁振邦

前鋒：10.費利浦薩 7.巴科爾 23.馬希偉