艾殊利高爾：沙拿VVD續約沖喜　紅軍攻城衝冠

對於利物浦來說，今個復活節周末有機會上演完美劇情，只要贏波而阿仙奴輸波的話，便能夠第2次奪得英超冠軍。

然而，對於主隊來說情況卻不容樂觀，皆因狐狸在經歷了一個令人沮喪的球季後，已幾乎篤定降班。

上周末他們在美國運通球場作客2:2爆冷逼和白禮頓，結束了自1月份以來的連續入球荒，他們的總入球數僅為可憐的25個，在英超排倒數第3。後防線的情況也同樣惡劣，今季已經一共失了70球，目前在聯賽積分榜上排名第19位，只有榜尾修咸頓的失球數字比他們多，這也就說明了他們即將跌落英冠。

另一邊廂，利物浦經歷了1個月左右的艱難時期，在歐聯被淘汰出局及英聯盃決賽落敗後，加上阿歷山大阿諾特離隊的傳聞不斷，但如果他們本周末成功奪得第20個英格蘭頂級聯賽冠軍，種種一切都將被遺忘。

在過去的一周，穆罕默德沙拿及華基爾雲迪積克（VVD）兩大核心主力先後官宣續約，至少在未來的一兩季還會留在球隊，為紅軍上下打下一支強心針。由此可見。球隊上下將會以愉快的心情出戰今周賽事。

利物浦在過去對李斯特城的24場中贏了16場，而今場比賽的勝利可能是最為關鍵。我完全相信利物浦能夠贏得這場比賽，並向再次成為英超冠軍邁進一大步。