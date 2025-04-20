巴塞4比3絕殺切爾達　拉芬夏單天保至尊

巴塞隆拿喺西甲繼續領放！喺歐聯殺入4強嘅巴塞，周六(19日)主場對切爾達一度落後1比3，但巴西神鋒拉芬夏比洛尼單天保至尊，2射1傳帶領球隊反勝4比3，包括喺補時8分鐘射入「絕殺」12碼。拉芬夏今季入球加助攻已達51球，係美斯之後巴塞第1人，難怪被捧為今年金球獎大熱門！

巴塞今仗12分鐘由費倫托利斯先拔頭籌，但之後防線連番出錯，被保查艾利斯亞斯連轟3球。巴塞如夢初醒，64分鐘拉芬夏妙傳丹尼爾奧莫射入，呢位巴西翼鋒4分鐘後接應拉明耶馬助攻，頂入追成3比3平手。去到補時尾段巴塞博到12碼，拉芬夏喺98分鐘操刀射入，4比3絕殺切爾達。

拉芬夏今場交出2射1傳後，今季各項賽事踢48場，交出30入波同21次助攻，係繼19/20球季嘅美斯(31球+25助攻)之後，巴塞首個單季製造「50+」入波球員。統計顯示，拉芬夏參與巴塞今季西甲30%入波(26球)，呢個比率喺歐聯(19球)更升至51%，完全係孭起晒成隊波。

拉芬夏射入絕殺12碼後，同教練費歷克激情相擁，費歷克表示：「拉芬夏太重要，我愛佢！佢係呢隊波嘅領袖，拉芬夏永遠保持樂觀嘅諗法，並且將呢個力量傳遞畀隊友，喺落後1比3之後，佢嘅表現簡直難以置信。」據博彩公司Paddy Power開出嘅2025金球獎賠率，拉芬夏係2.1倍大熱，遠勝次熱門穆罕默德沙拿(6倍)。