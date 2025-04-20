祖傑準三雙　金塊加時反勝快艇先贏G1

NBA季後賽首輪正式開打，其中西岸勁旅金塊，憑中鋒祖傑交出「準三雙」的亮麗數據，鬥到加時成功在主場以112：110，反勝近況出色的快艇，搶得系列賽首勝，第二戰會在周二（22日）早上進行。值得一提，金塊在總教練米高馬龍（Michael Malone）被炒後，已錄得4連勝。

雙方對上一次在季後賽碰頭，已是2020年疫情下在迪士尼舉辦的「泡泡賽季」，當時金塊在落後場數1：3下成功逆轉。而今場面對賽前21戰豪取18勝的快艇，金塊初段繼續捱打，首節先落後27：35。去到第二節，快艇靠中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）灌籃得手後，一度將優勢擴大至15分，不過金塊在祖傑和艾朗哥頓接連取分下，回敬一波15：4攻勢，半場僅落後49：53。

打完第三節快艇繼續領先3分，但第4節金塊先靠梅利追平，尾段韋斯布克更射入3分，助球隊反超前98：96；惟夏登在最後19秒拋投得手，兩隊打成98：98平手，比賽需要進入加時。加時戰況依舊緊湊，但金塊的祖傑和艾朗哥頓最後階段4罰全中，加上哈登關鍵時刻失誤，最終金塊以2分之差擊敗快艇。數據方面，金塊中鋒祖傑最搶鏡，交出29分、12助攻、9籃板的「準三雙」；而快艇則有哈登轟入32分，兼交出11次助攻，至於另一球星李安納亦獨取27分。