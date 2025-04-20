桌球世錦賽爆大冷　衞冕冠軍首圈畢業

桌球世錦賽日前展開首圈賽事，即出現冷門賽果，上屆冠軍K威爾森以9比10不敵中國球手雷佩凡，衞冕失敗。

K威爾森開局表現理想，雖然一度落後局數0比2，但這位去屆世錦賽冠軍得主，其後連贏6局，4度「起迫」之餘，更於第8局打出全場最高的1桿136度，展現驚人的得分能力。但雷佩凡之後一口氣連贏7局，領先局數9比6「叫胡」，縱使K威爾森未有放棄，抱賽事逼入決勝局，但賽事下半段表現較為穩健的雷佩凡，打出1桿66度鎖定勝局贏10比9，K威爾森爆冷首圈止步。

K威爾森衞冕失敗，賽後大方稱讚雷佩凡表現出色：「雷佩凡打入幾個精彩的入球，令他撐到最後，希望他在往後的賽事有好表現，我也會與其他球手一同努力合演刺激的賽事，吸引更多人參與這項運動。」

雷佩凡就對晉級次圈非常興奮，並指自己很享受在如此緊張的氣氛下作賽：「當抽籤結果出爐後，我覺得自己晉級機會不大，但從踏入球館那刻起，便感到很興奮，而且我小時候已經從電視上收看世錦賽，今次終於可以親身落場，勾起不少童年回憶，希望在這裏贏得更多比賽，回饋球迷。」