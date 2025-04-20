港隊新星吳保利青年爭先賽奪金：與家人分享努力成果

周日（20日）舉行的香港國際場地盃II，男子青年爭先賽金牌戰上演港將內訌，首次主場出戰國際賽的港隊新星吳保利兩戰全勝擊敗馬正匡奪得金牌。18歲的吳保利為今屆DSE考生，他透露比賽期間亦要溫書，今次得獎向家人證明自己不是「不務正業」，8月他將挑戰青年世錦賽，向另一舞台進發。

吳保利早前贏得亞錦賽青年競輪賽銅牌，周日（20日）於香港國際場地盃青年組出戰爭先賽及捕捉賽兩個項目，首度主場出戰國際賽事的他最終在爭先賽金牌戰擊敗另一港將馬正匡，勇奪金牌。這位港隊新星賽後喜言，家人在場見證其努力成果是這面獎牌的最大意義：「今次可以令家人和朋友了解我平時其實在做什麼。我讀書成績算不錯，所以家人之前不太支持我投身單車運動員行列，中三、四時遇到頗大阻力。我第一次去亞錦賽之後，他們終於知道我不是不務正業，慢慢支持更多。」

作為今屆DSE考生，吳保利透露完成比賽後幾日就要考地理，他表示雖然比賽期間亦要溫書，但感覺壓力不大，對已考科目亦有信心：「加入單車隊前夢想成為教師，但現階段會先專注於單車，廿幾歲再讀學位。」說到捕捉賽時體力不繼影響表現，吳保利笑稱教練Anthony Peden賽前說「Sprinter can do anything.（短距離車手能做任何事。），自己會吸收今次經驗後加以改進，8月於青年世錦賽力爭佳績。