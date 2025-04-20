足總盃　激鬥120分鐘　東方險勝大埔入決賽

「冠忠巴士六十週年足總盃」周日（20日）上演第二場4強大戰，由大埔在旺角大球場硬撼東方。兩隊法定時間踢成1比1，但去到加時下半場巴科爾射入十二碼奠勝，最終東方險勝2比1，成功殺入決賽，5月31日將於旺角大球場與標準流浪爭冠。

大埔今場正選起用加比爾、馬卡雷拿、韋法頓、伊高沙托尼、伊達里奧和帕特華維迪6名外援，惟陳肇鈞、盧卡斯因傷不入大軍名單。東方陣容相對完整，派出卡路士、米祖域鎮守後防，馬高斯、梁振邦在中場掃蕩，入球重任落在巴科爾、巴杜姆身上。

兩隊8日內第2度交手，今場初段戰況繼續緊湊，7分鐘大埔先有埋門，馬卡雷拿與伊達里奧來一記撞牆，但前者射門斜出。大埔再接再厲，14分鐘伊高沙托尼落底傳入中路，馬卡雷拿撞射被葉鴻輝擋出。

不過先開記錄一方卻屬東方，30分鐘巴科爾接應直線，快過出迎門將謝家榮一步笠入空門，過程中雖然大埔中堅加比爾一度被巴科爾絆跌，但經VAR翻查後維持入球有效。不過大埔在補時階段成功追平，李家豪右路傳中，馬卡雷拿尾柱近門撞入，兩隊半場踢成1比1。

東方易邊後換入賓紀文，但大埔攻勢相對入肉，61分鐘伊達里奧擺脫對方後衞，禁區頂起腳柱邊出界。74分鐘伊高沙托尼殺入禁區起腳，但力度欠奉，「伊高」之後更因擺傷退下火線。兩隊之後各自換入不少後備，惟未能製造太多攻勢，法定時間踢成1比1。

進入加時上半場，96分鐘大埔先有機會，伊達里奧回後，馬卡雷拿射門一飛沖天。103分鐘馬卡雷拿策動反擊，伊達里奧轉身一抽被葉鴻輝橫身撲出。不過去到加時下半場，東方卻在112分鐘搏到12碼，馬高斯傳球省中奇雲莫雷拉手部，球證直指十二碼，巴科爾操刀入網，最終東方以2比1險勝「綠戰士」，順利殺入決賽。

東方雖然晉級，但主教練盧比度（Chino）賽後卻未感滿意，更稱大埔表現更值得晉級：「贏波當然正面，但我認為大埔屬於表現較好一方。對手周中盃賽對理文踢完120分鐘，但球員跑動、爭勝心都比我哋優勝，我真係好嬲，如果可以嘅話，我半場真係想換晒11個球員。」