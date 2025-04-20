【英超】搶攻李城　紅軍晒冷吼半場大

今晚英超尾場，榜首利物浦作客尾2嘅李斯特城。「紅軍」喺衝刺階段，有兩大主力穆罕默德沙拿同華基爾雲迪積克（VVD）接連續約消息沖喜，士氣大振，加上今場贏波有機會提早封王，造訪猶如不設防嘅「狐狸」，隨時一開波即狂攻，1.5球半場大要趁早買。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

利物浦經歷黑色3月後，雖然踏入4月都表現不穩，但上場臨尾絕殺韋斯咸，令爭冠形勢大好，只要今晚早啲開波嘅次席阿仙奴輸畀葉士域治，而隨後「紅軍」做好本分贏波的話，佢哋就會喺剩番5輪情況下領先16分，宣布提早封王，所以一定搏到盡。

何況利物浦頻傳喜訊，穆罕默德沙拿與隊長華基爾雲迪積克近期接連宣布續約，一前一後大將留隊，有助穩定軍心，睇番佢哋近4場聯賽作客，半場全開2球或以上，非常搶韁，預計會一開波即搶攻，希望盡快鎖定勝局。

相反，李斯特城認真慘豬，今季升班後長期徘徊下游，降班只係時間問題，相信佢哋已經心中有數。「狐狸」拋開要搶分護級嘅心理包袱，上仗作客白禮頓兩度落後下，仍奮戰到尾逼和2比2，結束聯賽8連敗兼全部交白卷嘅低潮，但呢9場共失23粒，既然後防點守都唔穩陣，不如豁出去好過，踢場好波回饋主場粉絲，相信初段會多波入，半場大捧得過。

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