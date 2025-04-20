李思穎淘汰賽摘銅　麥迪遜夥梁穎儀得第4

「香港國際場地盃II暨第15屆全國運動會場地單車測試賽」周日（20日）於將軍澳香港單車館舉行，香港「小女車神」李思穎一日出戰3個項目，最終在女子淘汰賽勇奪銅牌，麥迪遜賽夥拍梁穎儀得第4名。

昨日贏得女子全能賽銅牌的李思穎（Ceci）早上出戰捕捉賽，這位亞錦賽金牌得主今仗未能突圍而出，主集團幾乎同步衝線，最終李思穎奪得第7名。Ceci 下午在淘汰賽再度出擊，尾段成為最後3名場上選手，與日本好手梶原悠未及白羅斯選手Konrad Palina上演激戰，梶原悠未率先進攻令Ceci落在第3位遭淘汰，連續兩日進帳銅牌。頒獎禮時金牌得主梶原悠未為李思穎整理頭髮，相當細心。

李思穎之後夥拍梁穎儀出戰80圈（20公里）的女子麥迪遜，賽事只有6隊參加，中立隊Iryna Chuyankova/Hanna Tserakh連續4個衝刺圈奪首名搶走20分，早早佔據第一名，港隊李思穎／梁穎儀在第60圈衝上第1名搶得5分，之後再取2分，一度以14分追平第3位的日本組合梶原悠未／水谷彩奈。

最後一圈計雙倍分，港隊組合第4衝線再取2分，惟第3的日本組合亦有6分進帳，李思穎和梁穎儀最終以20分得第4，與獎牌擦身而過。中立隊每個衝刺圈都有分，以33分強勢奪金，澳洲的Sophie Edwards/Claudia Marcks以28分奪銀牌。另一香港組合楊倩玉和梁寶儀奪第5名。港將梁穎儀完成賽事後感到不適，要在場邊接受治療。

賽後李思穎坦言不太滿意今天表現，明日全能賽望有進步：「今日各個項目都出現一些失誤，淘汰賽雖然得獎，但都可以再做好一點，前一日得獎的選手今場都困在一起，大家都發揮不理想，希望聽日表現比這兩日好。」

近兩年未有主場作賽的楊倩玉直言久休復出感吃力，但麥迪遜賽亦出盡全力協助港隊爭獎：「昨天個人賽（全能賽）我感覺要絕望了，一直喘，喘的很凶，感覺變速和耐力都很差，但是也很開心，沒想到很多強的國家來，當成是訓練不到的強度去磨練，享受比賽。麥迪遜我看到Ceci跟澳洲隊分數很接近，我就想能不能盡我能力幫她一下，然後我看到她在我上面，我就這樣抖肩，立馬帶她抽出去，她們剛好拿了5分，有機會拿獎。」