「叛徒」復出即做英雄　利物浦最快周四封王

利物浦同英超冠軍已近在咫尺！(Getty Images)

英超爭霸即將完結，利物浦喺周一(21日)凌晨，憑傷愈復出嘅「叛徒」阿歷山大阿諾特一箭定江山，作客1比0險勝李斯特城，依家拋離次席阿仙奴13分，最快周四(24日)就可以提前封王！至於輸波嘅李斯特城，就成為修咸頓後第2支鐵定降班球隊。

由於阿仙奴周日(20日)擊敗葉士域治，利物浦今場唔能夠提早捧盃，而且亦冇乜運，穆罕默德沙拿7分鐘就射中柱，之後多次埋門亦逃唔過李斯特城門將五指關。正當利物浦久攻不下，最近因足踝傷缺陣逾1個月嘅阿諾特，後備上陣5分鐘，就喺76分鐘窩利轟入全場唯一入球，帶領利物浦贏波。

阿諾特上月被爆已同皇家馬德里傾掂數，夏天會以自由身過檔，大批利物浦球迷即「喊打喊殺」，燒波衫兼要求將佢呢個「叛徒」全季雪藏。利物浦領隊施洛賽後表示：「今場嘅頭條應該係阿諾特嘅入波，而唔係佢嘅合約，質疑佢對利物浦忠誠嘅球迷真係好荒謬，佢多年來對球會嘅付出，今場復出就入咁重要嘅入球，唔應該受到質疑。」

利物浦依家領先13分，最後5輪只要拎3分就可以第20次贏頂級聯賽冠軍，若果阿仙奴喺周四凌晨主場輸畀水晶宮，「紅軍」就可以不戰而勝提早封王，假若阿仙奴唔「幫手」，利物浦亦可以喺周日(27日)主場對熱刺，用贏波嚟慶祝重奪英超冠軍。