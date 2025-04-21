巴西卡達華度創歷史　乒乓世界盃挫中國「世一」奪冠

巴西卡達華度（Hugo Calderado）周日在乒乓球世界盃創下歷史，以4比1的驚人表現戰勝世界「一哥」中國的林詩棟，成為首位贏得國際乒聯世界盃男單冠軍的巴西及泛美選手，並粉碎了中國男乒力爭4連冠的好夢。

28歲的卡達華度表現令人眼前一亮，準決賽先淘汰世界「二哥」中國的王楚欽，決賽遇上頭號種子的林詩棟首局先失6比11，但他未有放鬆並且愈打愈進取，更一口氣連贏4局(11-7,11-9,11-4,11-5)，完成他的神奇之旅，並打破了中國隊多年來在男單的壟斷地位。

卡達華度成為奧恰洛夫於2017年世界盃後，首位贏得男單冠軍的非中國球手，他也是繼1993年黃文冠之後，首位在世界盃奪得獎牌的泛美球員，而他將在最新的世界排名升上第3位。

至於女單方面，「一姐」孫穎莎保持霸氣， 以直落4比0(11-9,11-6,11-9,11-6)擊敗隊友蒯曼，成功衞冕世界盃冠軍，也是史上第4位在世界盃成功衞冕的女單球手，過去只有三位球手分別王楠、張怡寧及劉詩雯成功衞冕，而張怡寧則是兩次兩連冠，王楠則曾4奪后冠，丁寧3次參賽3次奪冠，成功率100％，劉詩雯則曾6次參賽5次捧盃，歷史最多。