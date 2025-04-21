「韋少」罰5秒！比雅斯迪今季第3冠升做「一哥」

周日上演的F1沙地阿拉伯站鬥得精彩，麥拿侖車隊的比雅斯迪續有出色表現，並隨着上屆總冠軍麥斯韋斯塔本被罰5秒的良機，迎來今季第3冠，更在車手榜超越隊友諾里斯，暫列「一哥」位置。

紅牛車王韋斯塔本今站排頭位出戰，但在第一個彎道非法衝出賽道，以阻截比雅斯迪領先位置，賽會很快便做出了判決，對「韋少」判罰5秒，即使這位衞冕冠軍對被判罰相當不滿，但仍沉着應戰，最終以亞軍衝線。

今季表現搶鏡的比雅斯迪，最終在今站成功奪冠，開季以來五站賽事中贏得3站冠軍，並隨着隊友諾里斯因排位賽撞車而以第10位起步，最後獲得第4名，讓比雅斯迪在車手總排名榜登上榜首位置，並拋離原本領先的諾里斯10分，以99分暫時領先，爭取衞冕的「韋少」以87分位列第3。

韋斯塔本對處罰甚為不滿，但他賽後拒絕回答有關問題:「一切發生得太快了，問題是我不能分享我的睇法，免得可能再受罰，所以最好還是不說了；這就是我們生活的世界，你不能完全分享你的意見，因為顯然不被欣賞，或者人們無法接受全部真相。」

此外，值得一提是法拉利車隊終於可以踏上頒獎台，勒卡歷以在最後一圈力壓平治的羅素，獲得第3名，成功為法拉利在今季首踏頒獎台。