50歲威廉斯以勝利迎生涯第70場世錦賽

3屆世界冠軍威廉斯周日(20日)在世界桌球錦標賽登場，盡顯大師級本色，力挫中國新星吳宜澤，以勝利迎來其生涯於「桌球聖殿」的第70場里程碑；而克魯斯堡劇院續有爆冷賽果，前世界冠軍澳洲名將羅拔臣及剛在德國大師賽獲亞軍的鶴健士均雙雙首圈出局。

「金左手」威廉斯去年首圈以9比10憾負中國另一位中國新星斯佳輝出局，時隔一年這位威爾斯名將拒絕再重演，即使他面對21歲的吳宜澤一度落後7比8，但這位上月已年屆50的桌球傳奇，一口氣連贏3局奠勝，篤定16強席位。

這是世界排名第6的威廉斯，生涯中在克魯斯堡劇院出戰的第70場世錦賽賽事，而他已決賽在6月接受手術，賽前一直受到視力問題困擾，並對自己的前景並不樂觀，他賽後坦言:「很難描述，因為黑袋旁有個記分牌，我看不到數字...我現在的情況是，我必須嘗試換一個類似晶體的東西，否則情況不會有好轉。」他下一仗將面對淘汰了英格蘭名將鶴健士的伊朗名將華法爾。

華法爾是以10比9力挫剛在德國大師賽獲得亞軍的鶴健士，再次躋身世錦賽次圈，並力爭生涯首次闖入最後8強。至於另邊廂，2010年世界冠軍羅拔臣則被世界排名20的域連(Chris Wakelin)淘汰，過去兩年陷入低潮的域連以10比8獲勝，贏得在克魯斯堡劇院的首場勝利。