香港爭辦單車世界盃　梁鴻德：助港隊衝擊奧運

中國香港單車總會主席梁鴻德周一（21日）在「香港國際場地盃II暨第15屆全國運動會場地單車測試賽」期間接受訪問，透露正準備申辦2026年或2027世界盃，讓港隊運動員坐鎮主場，爭取下屆奧運入場劵。

「德哥」稱香港過去曾舉辦世界賽及國家盃等更大型賽事，因此是次過程比較順利：「因為今屆賽事是測試賽的關係，賽事安排要跟從全運組委的要求，包括保安及數據傳輸系統，但相信問題不大。」

他也解釋較少中國車手，出戰是次賽事的原因：「據我了解，不少車隊都想前來訓練或比賽適應環境，其實上海隊3月曾來港與我們交流，可惜由於簽證問題及需兼顧聯賽，爭取全運參賽資格，才令他們未能參賽。」

談到舉辦賽事的改善空間，「德哥」盼宣傳可做得更充足，有信心全運會期間會有更多市民入場：「今屆賽事要同時兼顧場地盃及全運會的元素，加上某些原因，令進度較預期略慢，因此宣傳工作有改善空間，但全運期間會更多人入場，因為每個省隊都會帶同啦啦隊及官員前來觀賽，希望屆時市民會踴躍購票，支持港隊！」

此外，「德哥」表示正準備向國際單車總會（UCI）申辦世界盃：「2027年踏入奧運計分周期，有更多國家或地區爭取主辦權，讓車手在主場爭取奧運積分，申辦難度可能較2026年高，暫時UCI計劃每年舉辦3站世界盃，未知會否增加數量，我們會努力爭取主辦權，助港隊運動員爭取打入奧運。」