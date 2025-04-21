KO艾卡華斯！魯尼巴塞隆拿網賽封王

周日（21日）網壇世界「2哥」艾卡華斯在巴塞隆拿公開賽決賽，迎戰21歲的丹麥好手魯尼（Holger Rune），結果帶傷上陣的艾卡華斯以6比7、2比6於主場落敗，而世界排名第9的魯尼相隔兩年再於泥地賽捧得錦標。

西班牙「小天王」艾卡華斯周日（21日）於「拿度中央球場」出戰巴塞隆拿公開賽決賽，首盤以6比7(6比8)不敵魯尼，第2盤中途兩度因右邊大腿傷患申請醫療暫停，隨即返回場上繼續比賽，而受傷患困擾下艾卡華斯表現明顯回落，對手魯尼兩度破發之下，最後以6比2鎖定勝局，贏得其個人第5座ATP巡迴賽獎盃，兼從世界排名第13位飆升至第9位。

繼2023年4月的慕尼黑公開賽後，相隔兩年再度捧盃，魯尼賽後難掩興奮之情：「第一盤是場硬仗，贏下這盤並佔據上風至關重要，所以一開始我有點壓力，因為艾卡華斯顯然打得一手好球。被破發之後，我必須找到自己的節奏，更投入比賽，打出自己的風格。這場比賽意義非凡，這是一場精彩的比賽，我為自己感到驕傲。」

另一邊廂，壽星沙華列夫（Alexander Zverev）周日（21日）於慕尼黑公開賽以直落兩盤6比2、6比4擊敗舒爾頓（Ben Shelton），奪得職業生涯第3座ATP500巡迴賽冠軍，沙華列夫直言是最完美的28歲生日賀禮：「我向來喜歡在德國贏得比賽，老實說我也喜歡這裡的場地條件，天氣相當炎熱，速度也很快。這或許是我所能做的最特別的事情，這絕對是一份很棒的生日禮物。」