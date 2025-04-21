乒乓年終賽落戶香港　12月紅館爆發激戰

今年WTT世界乒乓球巡迴賽總決賽(年終賽)，將於12月在紅磡香港體育館上演，這是香港首次舉辦這項年度最高殊榮的賽事，世界最強的乒乓球將會爭逐年終壓軸榮譽，力爭紀錄性的130萬美元總獎金。

中國香港乒乓總會（乒總）周一（21日）宣佈，香港與世界乒乓球職業大聯盟（WTT）達成協議，2025總決賽將於12月10日至14日在香港體育館舉行。有關簽約儀式亦於上周四(１７日)在國際乒乓球聯合會會長Petra Sorling及港隊代表黃鎮廷見證下，由乒總主席余國樑及WTT行政總裁Steve Dainton簽署，一眾港隊成員亦有出席表示支持。

在整個賽季中，來自全球的頂尖球手積累WTT世界排名積分，最終只有最強的16位男子和16位女子球手，以及首度將混合雙打納入正式比賽的前八強組合才能獲得進入這個最高榮譽的技競場。在乒總與WTT的努力下，香港將獲一張混合雙打項目外卡，以確保本地球員可以參與這一項乒乓球界的盛事。

乒總主席余國樑對這合作表示高興：「能夠將這項世界頂級乒乓盛事落戶香港，是對乒總辦賽能力的充分肯定。我們將全力配合WTT，為球迷呈現最精彩的比賽，同時藉此推動地區及社區乒乓運動發展。」余主席補充：「這對我們的社區和我們地區的運動來說是一個重要的進步。舉辦WTT大型賽事不僅會為我們的球迷帶來頂級賽事，還將激勵新一代的球員和支持者，並且是向全世界展示香港作為國際體育盛事之都的絕佳機會。」

WTT總決賽不僅提升了香港作為頂尖體育目的地的聲譽，還與我們促進該地區乒乓球發展及激發青少年對投身乒乓球運動的願景相一致。乒總正為此賽事向文化體育及旅遊局申請成為M品牌賽事，相信香港對乒乓球的深厚聯繫，加上強大的持份者支持，可以使香港成為舉辦這一盛事的理想地點。

WTT行政總裁Steve Dainton表示：「WTT總決賽代表了我們 WTT 系列賽的巔峰，最高水平的運動員聚集在一起，為賽季畫下完美句點。我們很高興能與中國香港乒乓總會展開這項多年合作夥伴關係，看到香港在舉辦本賽季最精彩的賽事之一中擔任如此重要的角色。香港在舉辦世界級體育活動方面具有良好的紀錄，並與乒乓球有著深厚的聯繫，因此非常適合提升WTT總決賽對來自各地運動員、球迷和合作夥伴的體驗。」

去年比賽在福岡上演，中國的王楚欽在男單決賽擊敗日本的張本智和，實現「三連霸」，而王曼昱則力挫「世一」孫穎莎在女單封后，法國及日本組合則在男、女雙奪冠。